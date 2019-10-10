Сборная России разгромила Шотландию, одержав шестую победу подряд - Советский спорт
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10 октября 2019 23:39Футбол

Сборная России разгромила Шотландию, одержав шестую победу подряд

В четверг, 10 октября, прошел матч 7-го тура группового этапа квалификации к Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой российской команды со счетом 4:0.

Счет в этой встрече на 57-й минуте открыл нападающий российской команды Артем Дзюба, на 57-й минуте встречи замкнувший подачу с углового. Спустя три минуты Магомед Оздоев мощным ударом из-за пределов штрафной площади удвоил преимущество сборной России. На 70-й минуте счет до крупного довел Дзюба, оформивший дубль в этой игре. На 84-й минуте окончательный счет в матче установил Головин.

После этой победы сборная России, одержав шестую победу подряд, набрала 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. Команда Шотландии с шестью очками расположилась на пятом месте.

Добавим, что в следующем матче группового этапа российская команда в гостях сыграет против сборной Кипра, а шотландцы на своем поле сыграют с Сан-Марино.

Евро-2020. Отборочный турнир

Группа I. 7-й тур

Россия – Шотландия – 4:0 (0:0)

Голы: Дзюба (Головин), 57 – 1:0. Оздоев (Головин), 60 – 2:0. Дзюба (Фернандес), 70 – 3:0. Головин (Дзюба), 84 – 4:0

Россия: Гилерме – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Баринов, Оздоев – Ионов (Ахметов, 80), Головин, Жирков (Черышев, 66) – Дзюба (к) (Комличенко, 87)

Шотландия: Маршалл – Палмер, Девлин, Малгрю, Робертсон (к) – Флек (Армстронг, 82), К.Макгрегор – Фрэйзер (Кристи, 68), Макгинн, Снодграсс – Берк (Шенкленд, 46)

Предупреждения: Флек, 41

Судья: Якоб Келет (Дания)

10 октября. Москва. Стадион «Лужники». 65 703 зрителя

Казахстан – Кипр – 1:2. Бельгия – Сан-Марино – 9:0

Положение команд в группе I: Бельгия – 21 очко. Россия – 18. Кипр – 10. Казахстан – 7. Шотландия – 6. Сан-Марино – 0

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