Хет-трик Левандовски принес Польше победу над Латвией

Все три мяча польской команды забил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (9-я, 13-я и 76-я минуты).
После этой победы Польша набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G. Латвия, проиграв все семь матче, занимает последнее место.
В других матчах этой группы сборная Северной Македонии дома обыграла Словению (2:1), а команда Австрии на своем поле взяла верх над Израилем (3:1).
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