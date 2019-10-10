Хет-трик Левандовски принес Польше победу над Латвией Сборная Польши переиграла команду Латвии в выездном матче 7-го тура группового этапа квалификации к Евро-2020 со счетом 3:0.

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Все три мяча польской команды забил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (9-я, 13-я и 76-я минуты).

После этой победы Польша набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G. Латвия, проиграв все семь матче, занимает последнее место.

В других матчах этой группы сборная Северной Македонии дома обыграла Словению (2:1), а команда Австрии на своем поле взяла верх над Израилем (3:1).