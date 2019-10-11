Станислав Черчесов: Не согласен с тем, что в первом тайме играли в академичный футбол - Советский спорт
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11 октября 2019 00:20ФутболЗибрак Артем

Станислав Черчесов: Не согласен с тем, что в первом тайме играли в академичный футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу национальной команды над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.

- Не согласен с тем, что в первом тайме играли в академичный футбол. Еще по ходу первого тайма просил футболистов играть в более быстрый футбол, стараться делать меньше передач поперек. Отдали ли мяч во втором тайме? У каждой команды свои проблемы. Шотландцы хуже действуют, когда сзади у них меньше футболистов.

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