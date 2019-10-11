Станислав Черчесов: Кипр выиграл 2:1 в Казахстане? Главное, что мы выиграли 4:0 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу национальной команды над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.

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- Кипр выиграл 2:1 в Казахстане? Я не знал. Главное, что мы выиграли 4:0. Наша задача теперь проанализировать нашу игру, восстановиться и понять с кем мы играем, и как это надо делать. Плюс не стоит забывать о набранных очках, несмотря на то, что нас устраивает ничья, потому что надо думать о дополнительных бонусах - чем больше очков, тем лучше положение на Евро. К тому же мы стоим под флагом сборной, поэтому должны думать только о победе.

После этой победы сборная России набрала 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В следующем матче квалификационного этапа российская команда в гостях сыграет против сборной Кипра.