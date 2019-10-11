Василий Кикнадзе: Баринов — гордость «Локомотива», приятно видеть его игру за сборную Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.

- Стоило ли «Локомотиву» поставить матч с «Ювентусом» на Лужники? Наши решения не пересматриваются.

Что касается Баринова, то он наша гордость! Приятно видеть его игру. Не знаю, становится ли он основным опорником сборной, это вопрос к Станиславу Саламычу, - передает слова Кикнадзе Sport24.ru.

После этой победы сборная России, одержав шестую победу подряд, набрала 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. Добавим, что в следующем матче отборочного раунда российская команда в гостях сыграет против сборной Кипра.