Александр Головин: Первый гол Дзюбы сильно помог сборной - Советский спорт
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11 октября 2019 01:12Футбол

Александр Головин: Первый гол Дзюбы сильно помог сборной

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу команды над Шотландией (4:0) в матче квалификационного раунда к Евро-2020.

- Наша команда поначалу играла робко, часто используя длинные передачи, однако первый гол Дзюбы сильно нам помог, быстро забив второй мяч, у нас стало все получатся, мы раскрепостились. Стараемся не думать о возможности досрочно выйти на чемпионат Европы, чтобы не нагнетать обстановку, мы просто выходим на каждым матч с целью победить, - передает слова Головина ТАСС.

Добавим, что после этой победы сборная России, одержав шестую победу подряд, набрала 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В следующем матче отборочного раунда российская команда в гостях сыграет против сборной Кипра.

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