Александр Головин: Первый гол Дзюбы сильно помог сборной

- Наша команда поначалу играла робко, часто используя длинные передачи, однако первый гол Дзюбы сильно нам помог, быстро забив второй мяч, у нас стало все получатся, мы раскрепостились. Стараемся не думать о возможности досрочно выйти на чемпионат Европы, чтобы не нагнетать обстановку, мы просто выходим на каждым матч с целью победить, - передает слова Головина ТАСС.
Добавим, что после этой победы сборная России, одержав шестую победу подряд, набрала 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В следующем матче отборочного раунда российская команда в гостях сыграет против сборной Кипра.
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