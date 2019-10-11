Александр Головин: Первый гол Дзюбы сильно помог сборной Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу команды над Шотландией (4:0) в матче квалификационного раунда к Евро-2020.

Загрузка...

- Наша команда поначалу играла робко, часто используя длинные передачи, однако первый гол Дзюбы сильно нам помог, быстро забив второй мяч, у нас стало все получатся, мы раскрепостились. Стараемся не думать о возможности досрочно выйти на чемпионат Европы, чтобы не нагнетать обстановку, мы просто выходим на каждым матч с целью победить, - передает слова Головина ТАСС.

Добавим, что после этой победы сборная России, одержав шестую победу подряд, набрала 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В следующем матче отборочного раунда российская команда в гостях сыграет против сборной Кипра.