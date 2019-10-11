Федор Кудряшов: В следующей игре надо побеждать, чтобы бороться за первое место в группе - Советский спорт
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11 октября 2019 01:44Футбол

Федор Кудряшов: В следующей игре надо побеждать, чтобы бороться за первое место в группе

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал победу команды над Шотландией (4:0) в матче квалификационного раунда к Евро-2020.

- Думаю, что во втором тайме соперник позволил нам больше. Не знаю, с чем это связано, но появилось больше свободных зон, и мы ими воспользовались.

- Это один из самых простых отборов на Евро?
- Мы еще не отобрались — не считаю, что он простой. Мы детально разбираем соперников, тренеры детально доносят до нас сильные и слабые стороны. Не мое дело сравнивать, мое дело выходить и играть.

- Чтобы выйти на Евро, надо лишь зацепить ничью.
- Следующая игра через два дня, и надо побеждать, чтобы бороться за первое место в группе с Бельгией, - передает слова Кудряшова Sport24.ru.

Добавим, что после этой победы сборная России, одержав шестую победу подряд, набрала 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В следующем матче отборочного раунда российская команда в гостях сыграет против сборной Кипра.

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