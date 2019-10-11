Маринато Гилерме: После перерыва мы стали более агрессивными Россия разгромила Шотландию в квалификации Евро-2020.

Голкипер сборной России Маринато Гилерме оценил игру команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) на стадионе «Лужники» в Москве.

«В первом тайме было немного сложно, но после перерыва мы стали более агрессивными и реализовали свои моменты, – приводит слова 33-летнего вратаря официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Когда забиваешь первый мяч, всегда становится легче. Сейчас у нас будет матч против сборной Кипра, осталось набрать одно очко, чтобы выйти на чемпионат Европы».

Напомним, дубль в ворота Шотландии оформил форвард Артем Дзюба, по голу забили полузащитники Магомед Оздоев и Александр Головин.

Сборная России набрала 18 очков и занимает второе место в группе I. В следующем матче 13 октября команда сыграет в гостях с Кипром в Никосии. Чтобы гарантировать попадание в финальную часть Евро-2020, России необходимо набрать одно очко.