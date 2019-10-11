Дзюба выложил фото из победной раздевалки сборной России (фото) Россия крупно победила Шотландию в квалификации Евро-2020.

Форвард сборной России Артем Дзюба после матча седьмого тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) на стадионе «Лужники» выложил фото из раздевалки команды.

«Победная раздевалка. Эмоции – топ», – написал 31-летний капитан национальной команды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Победная раздевалка 🔥🔥🔥 Эмоции 🔝🔝🔝 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 10 Окт 2019 в 2:22 PDT

Напомним, Дзюба сделал дубль в ворота Шотландии и отметился результативной передачей на полузащитника Александра Головина. Еще один мяч забил полузащитник Магомед Оздоев.

Сборная России набрала 18 очков и продолжает занимать второе место в группе I. В восьмом туре 13 октября команда сыграет в гостях с Кипром в Никосии. Чтобы гарантировать попадание в финальную часть Евро-2020, России необходимо набрать одно очко.