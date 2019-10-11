Дзюба выложил фото из победной раздевалки сборной России (фото)

Форвард сборной России Артем Дзюба после матча седьмого тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) на стадионе «Лужники» выложил фото из раздевалки команды.
«Победная раздевалка. Эмоции – топ», – написал 31-летний капитан национальной команды.
Напомним, Дзюба сделал дубль в ворота Шотландии и отметился результативной передачей на полузащитника Александра Головина. Еще один мяч забил полузащитник Магомед Оздоев.
Сборная России набрала 18 очков и продолжает занимать второе место в группе I. В восьмом туре 13 октября команда сыграет в гостях с Кипром в Никосии. Чтобы гарантировать попадание в финальную часть Евро-2020, России необходимо набрать одно очко.
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