Артем Дзюба – болельщикам: Если страна гордится нами, нам это безумно дорого (видео) Капитан сборной России обратился к болельщикам.

Капитан сборной России Артем Дзюба после матча седьмого тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) на стадионе «Лужники» записал обращение к болельщикам.

«Всем привет. Как говорится, по традиции бессонная ночь – не уснуть. И хотел бы вас всех поблагодарить за ваши эмоции, любовь, за то, что поддерживаете нас так рьяно. Полный стадион «Лужники» дорогого стоит. Мы это очень ценим, для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы и такой игры.

Огромное вам спасибо за все эти смски, ваши звонки и внимание и в Whatsapp, и в инстаграме. К сожалению, не мог всем ответить, но безумно дорожу вашим вниманием. Спасибо огромное, что в это время, в этот час были все вместе единым целом. Если страна гордится нами, нам это безумно дорого. Мы это ценим и будем ценить. Всем удачи, всем здоровья, всем любви. Берегите друг друга. До свидания. Хорошего дня», – сказал 31-летний форвард в видео, опубликованном в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ☺️🦁 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 10 Окт 2019 в 9:12 PDT

Напомним, в матче с Шотландией Дзюба сделал дубль и голевую передачу на полузащитника Александра Головина.

Сборная России набрала 18 очков и продолжает занимать второе место в группе I. В восьмом туре 13 октября команда сыграет в гостях с Кипром в Никосии. Чтобы гарантировать попадание в финальную часть Евро-2020, России необходимо набрать одно очко.