Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией Сборная России одержала шестую подряд победу в квалификации Евро-2020.

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Премьер-министр правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над Шотландией (4:0) в матче седьмого тура отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Лужники» в Москве.

«Россия – Шотландия 4:0. Молодцы!», – написал глава правительства в твиттере.

Россия — Шотландия 4:0

Молодцы! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) October 10, 2019

Напомним, дубль в ворота гостей сделал капитан команды Артем Дзюба, у которого также голевая передача на полузащитника Александра Головина. Еще один мяч на счету полузащитника Магомеда Оздоева.

Сборная России одержала шестую победу подряд, набрала 18 очков и занимает второе место в группе I. В следующем матче 13 октября команда сыграет в гостях с Кипром в Никосии. Чтобы гарантировать попадание в финальную часть Евро-2020, России необходимо набрать одно очко.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Санкт-Петербург вместе с Копенгагеном примет матчи группы B, а также один четвертьфинал.