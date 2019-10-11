Главный тренер сборной Кипра: В Нур-Султане было непросто России, тяжело будет и Бельгии Кипр одержал волевую победу над Казахстаном.

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал победу над Казахстаном (2:1) в матче седьмого тура отборочного турнира Евро-2020 на «Астана Арене» в Нур-Султане.

«Это был очень сложный матч для обеих команд, – приводит слова Бен-Шимона официальный сайт Казахстанской федерации футбола. – Мы очень рады, что удалось выиграть. Моя команда показала хорошую игру. Этот матч стал серьезным испытанием для нас.

В первом тайме нам понадобилось время, чтобы привыкнуть к искусственному газону, но это не оправдание. В Нур-Султане любой команде придется приспосабливаться. Отмечу, что мы играли против сильной команды, здесь было непросто России, также тяжело будет и Бельгии».

Напомним, Кипр одержал волевую победу благодаря голам форварда Пьероса Сотериу и защитника Николаса Иоанну.

Кипр набрал десять очков и вышел на единоличное третье место в группе I с отставание в восемь очков от России.

В следующем туре 13 октября Кипр и России сыграют на стадионе GSP в Никосии. Чтобы гарантировать попадание в финальную часть Евро-2020, России необходимо набрать одно очко.