«Краснодар» поздравил Комличенко с дебютом за сборную России Нападающий является воспитанником «быков».

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Пресс-служба «Краснодара» оставила запись в соцсети после матча сборных России и Шотландии (4:0) в рамках квалификации Евро-2020.

Напомним, в этом поединке за национальную команду дебютировал форвард Николай Комличенко. Он заменил Артема Дзюбу на 86-й минуте.

«Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной России», – говорится в сообщении клуба.

На данный момент Комличенко выступает в чемпионате Чехии за «Младу-Болеслав».

Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий получил предложение от московского ЦСКА.