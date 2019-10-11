Борис Игнатьев: Сборной России не хватало индивидуальных качеств

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев подвел итоги после победы над командой Шотландии в рамках квалификации Евро-2020 (4:0).
«Игра прошла с заметным преимуществом нашей команды. Все то, к чему футболисты сборной России нас приучили, они сейчас это доказывают делом. Получились два разных тайма. Не сказал бы, что первый мы провели хуже, имели преимущество, хорошо контролировали мяч, быстро переходили из обороны в атаку. С точки зрения тактической грамотности довольно хорошо вели оборонительные действия, практически ничего не давали создавать сопернику.
При этом в зоне штрафной площади у нас не хватало акцентирующих передач и проявления индивидуальных качеств, поэтому недостаточно серьезно угрожали воротам. Не хватало нацеленности, немного затягивали с атакующими действиями», – цитирует специалиста Sport24.ru.
16 октября сборная России сыграет в гостях с командой Кипра.
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