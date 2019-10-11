Гилерме – после игры с Шотландией: Такие матчи запоминаются на всю жизнь Встреча прошла в «Лужниках».

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Голкипер сборной России Маринато Гилерме оставил запись в своем Instagram после победы над командой Шотландии в матче квалификации Евро-2020 (4:0).

«Нереальная энергетика арены! Такие матчи запоминаются на всю жизнь. Спасибо, что верите в нас! Наша цель уже близко», – написал бразилец.

Следующий матч квалификации сборная России проведет 13 октября. В этот день ей предстоит гостевой поединок с командой Кипра.