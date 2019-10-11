Люк де Йонг: После гола Северной Ирландии мы загружали мяч в чужую штрафную, поэтому меня выпустили Форвард принес Голландии волевую победу над Северной Ирландией.

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Форвард сборной Голландии Люк де Йонг прокомментировал победу над Северной Ирландией (3:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме.

29-летний нападающий вышел на замену на 78-й минуте и помог команде одержать волевую победу: на первой добавленной минуте де Йонг забил победный гол, а через три минуты сделал голевую передачу на Мемфиса Депая.

«Каждый игрок хочет играть с первых минуты, но я знаю свою роль в команде, – приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА. – Я играю большого форварда, когда что-то идет не так или мы проигрываем.

Это была не лучшая наша игра. У нас был непростой первый тайм, мы не могли прорвать оборону Северной Ирландии. Когда они забили, у нас возникли некоторые трудности. У нас была только одна мысль: давить и как можно чаще загружать мяч в чужую штрафную. Поэтому тренер меня и выпустил. К счастью, мне удалось забить».

Голландия набрала 12 очков и возглавила группу C. При этом у Германии и Северной Ирландии также по 12 очков. Теперь 13 октября «оранжевые» сыграют в Минске с Белоруссией.