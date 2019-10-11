Орещук подал в отставку с поста заместителя гендиректора по спортивным вопросам «Динамо» - Советский спорт
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11 октября 2019 18:21Футбол

Орещук подал в отставку с поста заместителя гендиректора по спортивным вопросам «Динамо»

На состоявшемся сегодня Совете директоров «Динамо» была принята отставка заместителя генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука.

«На состоявшемся сегодня Совете директоров клуба была принята отставка заместителя Генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука.

Футбольный клуб «Динамо-Москва» желает Роману Геннадьевичу успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-службы «Динамо», опубликованном в официальном аккаунте команды в Twitter.

Напомним, что сразу после окончания встречи 12-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Динамо» (2:0), который состоялся в субботу, 5 октября, подал в отставку со своего поста главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов.

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