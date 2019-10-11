Орещук подал в отставку с поста заместителя гендиректора по спортивным вопросам «Динамо»

«На состоявшемся сегодня Совете директоров клуба была принята отставка заместителя Генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука.
Футбольный клуб «Динамо-Москва» желает Роману Геннадьевичу успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-службы «Динамо», опубликованном в официальном аккаунте команды в Twitter.
Напомним, что сразу после окончания встречи 12-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Динамо» (2:0), который состоялся в субботу, 5 октября, подал в отставку со своего поста главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов.
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