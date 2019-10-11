Орещук подал в отставку с поста заместителя гендиректора по спортивным вопросам «Динамо» На состоявшемся сегодня Совете директоров «Динамо» была принята отставка заместителя генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука.

Загрузка...

«На состоявшемся сегодня Совете директоров клуба была принята отставка заместителя Генерального директора по спортивным вопросам Романа Орещука.

Футбольный клуб «Динамо-Москва» желает Роману Геннадьевичу успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-службы «Динамо», опубликованном в официальном аккаунте команды в Twitter.

Напомним, что сразу после окончания встречи 12-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Динамо» (2:0), который состоялся в субботу, 5 октября, подал в отставку со своего поста главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов.