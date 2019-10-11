Украина взяла верх над Литвой в матче квалификации Евро-2020 - Советский спорт
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11 октября 2019 23:35Футбол

Украина взяла верх над Литвой в матче квалификации Евро-2020

Футболисты сборной Украины одержали победу над Литвой в домашнем матче 7-го тура группового раунда квалификации Евро-2020.

Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. В составе украинской команды дублем отметился Руслан Малиновский (29-я и 58-я минуты).

После этой игры Украина набрала 16 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы В. Литва, имея в активе одно очко, занимает пятое место.

В следующем матче турнира Украина на своем поле сыграет против Португалии, а Литва дома встретится с Сербией.

Украина – Литва – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 29' Малиновский, 2:0 – 58' Малиновский

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 59), Болбат, Малиновский, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес

Литва: Черняускас, Гирдвайнис, Климавичюс, Андрюшкявичюс (Шимкус, 62), Миколюнас, Вербицкас, Воробьев, Жулпа, Лаукжямис (Матулявичюс, 77), Новиковас, Голубицкас (Ласицкас, 73)

Предупреждения: Новиковас (54), Степаненко (55), Жулпа (57)

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