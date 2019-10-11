Сборная Чехии одержала волевую победу над Англией в отборочном матче к Евро-2020

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Встреча прошла в Праге на стадионе «Эден» и завершилась со счетом 2:1 в пользу чешской сборной. В составе английской команды голом отметился Гарри Кейн (5-я минута, пен.). У чешской сборной отличились Якуб Брабец (9) и Зденек Ондрашек (85).

После этой игры Англия, имея в активе 12 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы А. Чехия, набрав также 12 очков и уступая англичанам только по дополнительным показателям, занимает второе место.

В следующем матче турнира Чехии на своем поле сыграет против Косово, а Англия на выезде встретится с Болгарией.

Чехия – Англия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 5' Кейн (пен.), 1:1 – 9' Брабец, 2:1 – 85' Ондрашек

Чехия: Вацлик, Брабец, Боржил, Цоуфал, Челюстка, Масопуст (Змргал, 90), Янкто (Копиц, 83), Соучек, Дарида, Крал, Шик (Ондрашек, 65)

Англия: Пикфорд, Кин, Магуайр, Роуз, Триппьер, Райс (Абрахам, 88), Санчо (Рэшфорд, 73), Хендерсон, Маунт (Баркли, 72), Стерлинг, Кейн

Предупреждения: Янкто (8), Роуз (10), Стерлинг (68), Хендерсон (90)