Гол Роналду помог Португалии разгромить Люксембург

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Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счетом 3:0. В составе португальской команды голами отметились Бернарду Силва (16-я минута), Криштиану Роналду (66) и Гонсалу Гуэдеш (89).

После этой игры Португалия набрала 11 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы В. Люксембург, имея в активе четыре очка, занимает четвертое место.

В следующем матче турнира Португалия в гостях сыграет против Украины, а Люксембург на выезде встретится с Сербией.

Португалия – Люксембург – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 16' Бернарду Силва, 2:0 – 65' Роналду, 3:0 – 89' Гедеш

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Бернарду Силва (Гедеш, 77), Моутинью (Рубен Невеш, 90), Жоау Фелиш (Жоау Мариу, 88), Роналду

Люксембург: Морис, Шано, Карлсон, Янс, Жерсон, Тилль, Тилль (Бенси, 88), Родригеш, Баррейро, Бонерт (Синани, 46), Тюрпель (да Мота, 59)

Предупреждения: Баррейро (9), Родригеш (71)