Гол Жиру принес Франции победу над Исландией в матче отбора к Евро-2020

Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» и завершилась со счетом 1:0 в пользу французской команды, в составе которой голом на 66-й минуте отметился Оливье Жиру.

После этой игры Франция набрала 18 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы Н. Исландия, имея в активе 12 очков, занимает третье место.

В следующем матче турнира Франция дома сыграет против Турции, а Исландия на своем поле встретится с Андоррой.

Отметим, что в параллельном матче Турция на своем поле взяла верх над Албанией со счетом 1:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы.

Исландия – Франция – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 66' Жиру (пен.)

Исландия: Халльдоурссон, Арнасон, Скуласон, Сигурдссон, Паульссон, Траустасон (Сигурдссон, 81), Бьярнасон, Сигурйонссон (Финнбогасон, 73), Гудмундссон (Бедварссон, 16), Сигурдссон, Сигторссон

Франция: Манданда, Павар, Динь, Варан, Лангле, Матюиди, Толиссо, Сиссоко, Коман (Иконе, 88), Гризманн, Жиру (Бен-Йеддер, 78)

Предупреждения: Жиру (29), Сигурдссон (43), Сигурйонссон (63), Павар (68), Толиссо (87)