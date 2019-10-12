Гарри Кейн: Это было идеальное начало для выездной игры Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение команды в выездном матче 7-го тура группового раунда квалификации Евро-2020 против Чехии (1:2).

- Мы быстро вышли вперед, это было идеальное начало для выездной игры. Но после этого мы были слишком неаккуратны с мячом, медленно двигались, не боролись, не прессинговали так сильно, как обычно это делаем. Во второй половине мы выглядели лучше, у нас было несколько шансов решить исход встречи, но мы не смогли этого сделать, - приводит слова Кейна Sky Sports со ссылкой на ITV.

Добавим, что после этой игры Англия, имея в активе 12 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы А. Чехия, набрав также 12 очков и уступая англичанам только по дополнительным показателям, занимает второе место.