Англия впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах Сборная Англии проиграла команде Чехии в выездном матче 7-го тура группового раунда квалификации Евро-2020 со счетом 1:2.

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Таким образом, англичане проиграли впервые за десять лет и прервали свою серию из 43 встреч в рамках отборочных раундов чемпионатов мира или Европы (34 победы, 9 ничьих).

Добавим, что сборная Англии последний раз проигрывала на отборочном этапе 10 октября 2009 года, когда в выездном матче 11-го тура группового этапа квалификации к чемпионату мира 2010 года уступила команде Украины со счетом 0:1.