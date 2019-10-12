Англия впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

Таким образом, англичане проиграли впервые за десять лет и прервали свою серию из 43 встреч в рамках отборочных раундов чемпионатов мира или Европы (34 победы, 9 ничьих).
Добавим, что сборная Англии последний раз проигрывала на отборочном этапе 10 октября 2009 года, когда в выездном матче 11-го тура группового этапа квалификации к чемпионату мира 2010 года уступила команде Украины со счетом 0:1.
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