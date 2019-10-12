Нападающий сборной Чехии: Впервые в жизни я увидел слезы в глазах отца

- Я провел в свою первую игру за национальную команду, которую так долго ждал, и забил победный гол против Англии. Я так счастлив, действительно, это невероятно.
Начало матча для нас было не очень хорошим, но в итоге эта игра сложилась отлично для нашей команды. Мой гол? Я просто хотел ударить по мячу и отправить его в сетку.
Я увидел слезы в глазах отца, вероятно, впервые в жизни. Это отличная победа и великолепное чувство, - приводит слова Ондрашека официальный сайт УЕФА.
Отметим, что Ондрашек дебютировал в составе сборной Чехии на 65-й минуте, выйдя на замену вместо Патрика Шика. На 85-й минуте встречи 30-летний форвард забил гол в ворота сборной Англии, который стал победным для чешской команды.
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