Нападающий сборной Чехии: Впервые в жизни я увидел слезы в глазах отца - Советский спорт
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12 октября 2019 01:38Футбол

Нападающий сборной Чехии: Впервые в жизни я увидел слезы в глазах отца

Нападающий сборной Чехии Зденек Ондрашек прокомментировал победу команды в квалификационном матче против команды Англии.

- Я провел в свою первую игру за национальную команду, которую так долго ждал, и забил победный гол против Англии. Я так счастлив, действительно, это невероятно.

Начало матча для нас было не очень хорошим, но в итоге эта игра сложилась отлично для нашей команды. Мой гол? Я просто хотел ударить по мячу и отправить его в сетку.

Я увидел слезы в глазах отца, вероятно, впервые в жизни. Это отличная победа и великолепное чувство, - приводит слова Ондрашека официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Ондрашек дебютировал в составе сборной Чехии на 65-й минуте, выйдя на замену вместо Патрика Шика. На 85-й минуте встречи 30-летний форвард забил гол в ворота сборной Англии, который стал победным для чешской команды.

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