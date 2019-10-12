The Guardian назвал Крала лучшим игроком сборной Чехии в матче с Англией

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал стал лучшим игроком сборной Чехии в матче отборочного турнира Евро-2020 с Англией (2:1) по версии издания The Guardian.
21-летний игрок получил от журналистов наивысшую оценку среди игроков сборной Чехии – девять баллов.
Крал вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут. Эта игра стала для него пятой в сборной Чехии.
Англия проиграла в квалификации чемпионатов Европы впервые с ноября 2007 года.
Добавим, что Крал перешел в «Спартак» 1 сентября из пражской «Славии». После этого он принял участие в четырех матчах красно-белых, но не отметился результативными действиями.
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