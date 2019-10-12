The Guardian назвал Крала лучшим игроком сборной Чехии в матче с Англией Полузащитник «Спартака» получил девять баллов.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал стал лучшим игроком сборной Чехии в матче отборочного турнира Евро-2020 с Англией (2:1) по версии издания The Guardian.

21-летний игрок получил от журналистов наивысшую оценку среди игроков сборной Чехии – девять баллов.

Крал вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут. Эта игра стала для него пятой в сборной Чехии.

Англия проиграла в квалификации чемпионатов Европы впервые с ноября 2007 года.

Добавим, что Крал перешел в «Спартак» 1 сентября из пражской «Славии». После этого он принял участие в четырех матчах красно-белых, но не отметился результативными действиями.