Алекс Крал: Историческая победа для нас Чехия обыграла Англию в квалификации Евро-2020.

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Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал высказался о победе над Англией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 в Праге.

«Историческая победа для нас. Чехия – Англия – 2:1», – написал 21-летний игрок в инстаграме.

Отметим, что Англия потерпела первое с 2007 года поражение в матчах квалификации чемпионатов Европы.

Полузащитник «Спартака» вышел в стартовом составе сборной Чехии и провел на поле все 90 минут. Издание The Guardian признало его лучшим игроком в составе команды, поставив оценку «девять».

Теперь у Англии и Чехии по девять очков в группе A. При этом у «трех львов» на одну проведенную игру меньше.