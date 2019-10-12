Сергей Матвеев: У «Краснодара» хорошие шансы замахнуться на очень высокие места в концовке «Краснодар» лидирует в чемпионате вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Зенитом».

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Сейчас нам важно набирать очки, – сказал Матвеев в интервью клубной пресс-службе. – Нужно перетерпеть ситуацию, когда несколько ключевых футболистов отсутствуют из-за серьезных травм.

Если к тому времени, когда ребята вернутся в строй, мы все еще будем находиться в группе лидеров, у «Краснодара» хорошие шансы замахнуться на очень высокие места в концовке.

Напомним, после 12 туров премьер-лиги «Краснодар» набрал 26 очков и вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Зенитом» лидирует в турнирной таблице. Также команда продолжает выступление в Лиге Европы, где потерпела поражение от «Базеля» (0:2) и «Хетафе» (1:2).