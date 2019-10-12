Станислав Черчесов – о настрое на Кипр: Лозунгами мы разбрасываться не будем Россия сыграет с Кипром в Никосии в квалификации Евро-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о настрое на матч с Кипром в отборочном турнире Евро-2020 в Никосии.

«Мы знаем, что всегда играем за три очка, – приводит ТАСС слова Черчесова. – Завтрашний день не исключение. Никаких специальных слов не находили до этого, и сейчас не будем. Лозунгами мы разбрасываться не будем».

Напомним, в четверг Россия победила Шотландию (4:0) на стадионе «Лужники» в Москве, выиграв шестой матч подряд, и продолжает занимать второе место в группе I. Чтобы гарантировать попадание в финальную часть Евро-2020, России необходимо набрать одно очко.

Матч Кипр – Россия пройдет 13 октября на стадионе GSP в Никосии. Начало – 19:00 (мск).