Станислав Черчесов: Фернандес и Баринов? Посмотрим, что скажет медицина - Советский спорт
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12 октября 2019 14:24ФутболЛипкин Антон

Станислав Черчесов: Фернандес и Баринов? Посмотрим, что скажет медицина

Россия сыграет с Кипром в квалификации Евро-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Кипром высказался о состоянии получивших повреждения защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова.

«Состояние практически такое же, как и перед шотландцами, там они смогли помочь, – приводит ТАСС слова Черчесова. – Посмотрим, что скажет медицина, будем исходить из их решения».

Напомним, в четверг Россия победила Шотландию (4:0) на стадионе «Лужники» в Москве, выиграв шестой матч подряд, и продолжает занимать второе место в группе I. Чтобы гарантировать попадание в финальную часть Евро-2020, России необходимо набрать одно очко.

Матч Кипр – Россия пройдет 13 октября на стадионе GSP в Никосии. Начало – 19:00 (мск).

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