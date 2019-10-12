Фернандес и Баринов не тренировались за день до матча с Кипром Оба игрока сборной России проводили восстановительные процедуры.

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Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитник команды Дмитрий Баринов не принимали участие в тренировке национальной команды за день до матча восьмого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

«В тренировке не приняли участия Дмитрий Баринов и Марио Фернандес, которые проходят курс восстановительных мероприятий под контролем врачей и физиотерапевтов сборной», – приводит ТАСС слова пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова.

Напомним, в четверг Россия победила Шотландию (4:0) на стадионе «Лужники» в Москве, выиграв шестой матч подряд, и продолжает занимать второе место в группе I. Чтобы гарантировать попадание в финальную часть Евро-2020, России необходимо набрать одно очко.

Матч Кипр – Россия пройдет 13 октября на стадионе GSP в Никосии. Начало – 19:00 (мск).