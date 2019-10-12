Экс-игрок сборной Бразилии попал в ДТП после нападения грабителей На автомобиль полузащитника «Коринтианса» Ральфа напали двое неизвестных на мотоцикле.

Уходя от погони, водитель футболиста врезался в автобусную остановку. В результате ДТП пострадал случайный прохожий, у которого подозрение на перелом ноги. Сам 35-летний Ральф не пострадал, хотя находится в состоянии шока, сообщает O Globo.

В нынешнем сезоне на счету 35-летнего опорника один гол в 21 матче за «Коринтианс» во всех турнирах. Также Ралф провел восемь встреч за сборную Бразилии.

Ралф – победитель двух чемпионатов мира среди клубов и обладатель Кубка Либертадорес.