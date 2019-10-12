«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» претендуют на 15-летнего защитника Об этом сообщает Le10Sport

Новости СМИ2 15-летний защитник «Гавра» Том Кадош попал в сферу интересов «Арсенала», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса». Кадош – воспитанник «Лиона» и игрок сборной Франции U17. Сам футболист не против переехать за границу.