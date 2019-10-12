СМИ: Карп может сменить «Уфу» на «Зенит» Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп попал в сферу интересов «Зенита», утверждает Prosport.ro.

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За 25-летнего молдаванина петербуржцы готовы заплатить три миллиона евро.

Карп – воспитанник киевского «Динамо», однако большую часть карьеры он провел в Румынии. Карп перешел в «Уфу» в январе 2017 года, когда клубом руководил нынешний наставник «Зенита» Сергей Семак.