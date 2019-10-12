Пьянич оформил первый дубль за сборную в первом матче в статусе капитана Этот матч футболист запомнит надолго.

Загрузка...

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Финляндии.

Теперь на счету хавбека 15 мячей за сборную – шестой результат в истории. При этом Пьянич впервые забил два мяча в игре за сборную.

Отметим, что сегодня футболист проводит первый матч за Боснию и Герцеговину в качестве капитана.