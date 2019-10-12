Босния и Герцеговина крупно обыграла Финляндию - Советский спорт
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12 октября 2019 20:54ФутболКоноплев Александр

Босния и Герцеговина крупно обыграла Финляндию

Уверенная победа.

В матче седьмого тура группы J отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Босния и Герцеговина дома обыграла Финляндию – 4:1.

Дубль в составе победителей оформил полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич.

Финляндия с 12 очками занимает второе место в группе. Босния – третья с десятью очками.

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