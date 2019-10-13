Сегодня сборная России может досрочно оформить путевку на Евро-2020 Футболисты сборной России в воскресенье, 13 октября, на выезде сыграют с командой Кипра в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

После семи туров российская команда с 18 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая занимающей первое место сборной Бельгии три очка и, опережая идущий третьим Кипр на восемь.

Таким образом, сборной России под руководством Станислава Черчесова достаточно не проиграть в сегодняшней встрече, чтобы досрочно обеспечить себе участие в финальной части европейского турнира.

Матч пройдет в Никосии на стадионе «ГСП» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что четвертое место в группе занимает сборная Казахстана, набравшая семь очков, на пятом с шестью очками расположились шотландцы, на шестом - сборная Сан-Марино, проигравшая все матчи отборочного раунда.