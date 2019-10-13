Нобель Арустамян: Тедеско принял предложение «Спартака» после недели размышлений

«Даже из отпуска в Колумбии слежу за ситуацией вокруг Спартака и его нового главного тренера. Мы ждали новостей всю неделю — и вот их наконец можно объявить.
Спартак возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьей Тедеско принял предложение красно-белых. Доменико утряс все формальности с Шальке и скоро вернется в Россию, чтобы готовить Спартак к матчу с Рубином — он пройдет 19 октября.
Осталось понять, кто войдет в штаб Тедеско», - написал журналист в своем Telegram-канале.
Напомним, что немецкий специалист тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 годы, став в 2018 году с командой серебряным призером чемпионата Германии.
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