Нобель Арустамян: Тедеско принял предложение «Спартака» после недели размышлений Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт со Спартаком».

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«Даже из отпуска в Колумбии слежу за ситуацией вокруг Спартака и его нового главного тренера. Мы ждали новостей всю неделю — и вот их наконец можно объявить.



Спартак возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьей Тедеско принял предложение красно-белых. Доменико утряс все формальности с Шальке и скоро вернется в Россию, чтобы готовить Спартак к матчу с Рубином — он пройдет 19 октября.



Осталось понять, кто войдет в штаб Тедеско», - написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, что немецкий специалист тренировал «Шальке» с 2017 по 2019 годы, став в 2018 году с командой серебряным призером чемпионата Германии.