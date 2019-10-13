Денис Попов: Ожидаю, что сборная России победит Кипр и досрочно выйдет на Евро

- Ожидаю, что наши победят Кипр, досрочно выйдут на Евро и завершат октябрьский цикл матчей сборных на мажорной ноте. Но Кипр – очень неплохая команда, отчасти напоминающая греков. Он будет играть дома, и нашим придется непросто в любом случае, - приводит слова Попова «Евро-футбол.ру».
Встреча состоится в Никосии (Кипр) на стадионе «ГСП» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Добавим, что после семи туров российская команда с 18 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая занимающей первое место сборной Бельгии три очка и, опережая идущий третьим Кипр на восемь.
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