Футболисты сборной России провели разминку в гостинице перед матчем с Кипром Игроки сборной России продолжают подготовку к выездному матче группового этапа квалификации Евро-2020 с Кипром.

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В воскресенье утренняя разминка сборной России прошла прямо в отеле, в котором расположились футболисты национальной команды.

Фотографии с тренировки опубликованы в официальном аккаунте Twitter российской сборной.

Сборная России в воскресенье, 13 октября, сыграет с командой Кипра в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. Матч состоится в Никосии (Кипр) на стадионе «ГСП» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что российской команде под руководством Станислава Черчесова достаточно не проиграть в сегодняшней встрече, чтобы досрочно обеспечить себе участие в финальной части европейского турнира.