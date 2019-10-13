Андрей Канчельскис: Для Кипра и ничейный результат со сборной России станет очень хорошим - Советский спорт
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13 октября 2019 15:16Футбол

Андрей Канчельскис: Для Кипра и ничейный результат со сборной России станет очень хорошим

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Кипра.

- Шансы всегда есть, против каждой команды. В первую очередь зависит от того, какой состав будет и какой настрой. Думаю, что сегодня есть все шансы обыграть Кипр, но игра будет непростая, многие команды сейчас научились играть в футбол. Тем более Кипр наверняка больше будет обороняться. Для них занять третье место будет почетно, поэтому для Кипра и ничейный результат станет очень хорошим, - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Сборная России в воскресенье, 13 октября, сыграет с командой Кипра в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. Матч состоится в Никосии (Кипр) на стадионе «ГСП» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что российской команде под руководством Станислава Черчесова достаточно не проиграть в сегодняшней встрече, чтобы досрочно обеспечить себе участие в финальной части европейского турнира.

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