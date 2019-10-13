«Арсенал» проиграл «Елгаве»

Единственный мяч в составе «оружейников» забил Евгений Луценко.
На данный момент «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Товарищеский матч
«Арсенал» (Тула) – «Елгава» (Латвия) – 1:2 (0:1)
Голы: Иванов, 25 (с пенальти, 0:1); Луценко, 70 (1:1); Иванов, 78 (1:2).
«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Денисов, Довбня, Хагуш (Альварес, 65), Пантелеев, Берхамов (Бауэр, 55), Банда (Володько, 65), К. Кангва (Ткачев, 65), Хлусевич, Аджоев (Э. Кангва, 65).
«Елгава»: Малынш (Куракин, 46), Фернандес, Роде (Редько, 52), Осипов, Микицей, Литвинский, Козлов (Жаров, 55), Яков (Индранс, 46), Эмсис, Марусич (Ричицкий, 46), Иванов.
Предупреждения: Роде (28); Литвинский (87); Володько (88).