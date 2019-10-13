Свен-Йоран Эрикссон: Фергюсон говорил, что убьет меня, если я буду вызывать Руни - Советский спорт
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13 октября 2019 17:16ФутболКоноплев Александр

Свен-Йоран Эрикссон: Фергюсон говорил, что убьет меня, если я буду вызывать Руни

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал о конфликте с легендарным наставником «Манчестер Юнайтед».

Специалисты ссорились из-за форварда «Эвертона» Уэйна Руни. В 2003 году нападающий дебютировал за «трех львов», а через год стал игроком «МЮ».

– С сэром Алексом было сложно. Он мог позвонить в семь утра и начать ругаться. Вместо «Доброе утро, Свен. Как дела?» я слышал злобное рычание. Он говорил, что убьет меня, если я вызову в сборную Уэйна Руни, а я отвечал: «Черт возьми, что происходит? Алекс, я все равно вызову Уэйна. Чао». И так происходило каждый раз, – приводит слова Эрикссона The Times.

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