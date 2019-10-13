Кипр – Россия. Черышев забил десятый гол за сборную Кипр – Россия – 0:1.

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В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Кипр – Россия забит первый мяч.

Его автором на девятой минуте стал форвард Денис Черышев. Для нападающего этот гол стал десятым в 25-й игре за сборную.

Текстовая трансляция матча Кипр – Россия.