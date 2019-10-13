Кипр – Россия. Оздоев забил во втором матче за сборную подряд Кипр – Россия – 0:2.

Загрузка...

В матче восьмого тура квалификации Евро-2020 Кипр – Россия забит второй мяч.

Его автором на 23-й минуте стал полузащитник Магомед Оздоев. Хавбек отличился во второй встрече подряд.

Счет стал 2:0 в пользу сборной России.

Текстовая трансляция матча Кипр – Россия.