Кипр – Россия. Хозяева остались в меньшинстве Кипр – Россия – 0:2.

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Кипр – Россия показана красная карточка.

На 28-й минуте поле покинул Константинос Лаифис. Он был наказан за подножку против Сергея Петрова.

Текстовая трансляция матча Кипр – Россия.