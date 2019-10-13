Кипр – Россия. Хозяева заменили вратаря Кипр – Россия – 0:2.

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В матче квалификации Евро-2020 Кипр – Россия произведена третья замена.

На 40-й минуте тренерский штаб хозяев поменял вратаря: вместо Костаса Панайи вышел Урко Пардо. Пятью минутами ранее голкипер дернул мышцу во время выхода из ворот.

Текстовая трансляция матча Кипр – Россия.