Кипр – Россия. Хозяева заменили вратаря

В матче квалификации Евро-2020 Кипр – Россия произведена третья замена.
На 40-й минуте тренерский штаб хозяев поменял вратаря: вместо Костаса Панайи вышел Урко Пардо. Пятью минутами ранее голкипер дернул мышцу во время выхода из ворот.
Текстовая трансляция матча Кипр – Россия.
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