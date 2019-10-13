Кипр – Россия. Дзюба довел счет до крупного Кипр – Россия – 0:3.

Нападающий сборной России Артем Дзюба стал автором третьего гола своей команды в матче восьмого тура группы I квалификации Евро-2020 против Кипра.

Форвард отличился на 79-й минуте.

Это 24-й гол Дзюбы в 40 матчах за сборную России.

Текстовая трансляция матча Кипр – Россия.