Сборная России обыграла Кипр и вышла на чемпионат Европы-2020 Турнирная задача решена.

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В матче восьмого тура группы I отборочного тура чемпионата Европы-2020 сборная Кипра в Никосии уступила России – 0:5.

У победителей отличись Денис Черышев (дважды), Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин. На 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Константиноса Лаифиса.

Сборная России набрала 21 очко и гарантировала себе участие на чемпионате Европы-2020.

Евро-2020

Квалификация

Группа I

Восьмой тур

Кипр – Россия – 0:5 (0:2)

Голы: Черышев, 9 (0:1); Оздоев, 23 (0:2); Дзюба, 79 (0:3); Головин, 89 (0:4); Черышев, 90+2 (0:5).

Кипр: Панайи (Пардо, 40), Кириаку, Меркис, Лаифис, Кусулос, М. Янну, Артиматас, Шполярич (Папулис, 80), Н. Янну, Захариу (Маргаса, 36), Кости.

Россия: Гилерме, Петров (Караваев, 37), Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин, Ахметов (Кузяев, 61), Оздоев, Ионов (Бакаев, 77), Дзюба, Черышев.

Предупреждения: нет – Караваев, 45+1.

Удаление: Лаифис, 28 – нет.