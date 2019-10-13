Эстония – Германия. Гости остались в меньшинстве на 14-й минуте Еще одно ранее удаление. В матче Кипр – Россия Лаифиса удалили на 28-й.

Новости СМИ2 Полузащитник сборной Германии Эмре Джан был удален на 14-й минуте матча с Эстонией в рамках восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2020. На данный момент у сборной Германии 12 очков после пяти матчей. У лидеров группы C – Голландии – 15 очков после шести встреч.