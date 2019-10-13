Тренер сборной Кипра: Россия за что-то берется и делает это максимально хорошо Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон после поражения от сборной России (0:5) похвалил соперника.

Сегодня россияне гарантировали себе участие на чемпионате Европы-2020.

– Россия во всех играх применяла одну и ту же стратегию. Ничего нового. Но Россия за что-то берется и делает это максимально хорошо. Наши планы на игру не сработали, – передает слова специалиста ТАСС.